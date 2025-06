Bolsonaro brinca e chama Moraes para ser seu vice; 'Declino', responde ministro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu licença ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para fazer uma "brincadeira" durante o interrogatório nesta terça-feira, 10, na ação da trama golpista.

"Posso fazer uma brincadeira?", perguntou o ex-presidente.

"Eu perguntaria seus advogados antes", respondeu Moraes.

"Eu gostaria de convidá-lo pra ser meu vice em 2026", brincou Bolsonaro, dando risada.

"Eu declino novamente", antagonizou Moraes.

O ex-presidente está inelegível até 2030. Ele foi condenado pela reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, para disseminar mentiras sobre o sistema de votação brasileiro e as urnas eletrônicas.

Em outro momento, Bolsonaro se desculpou com o ministro por ter sugerido, na reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, que Moraes e outros membros do TSE teriam recebido entre US$ 30 e US$ 50 milhões para fraudar as eleições.

"Era uma retórica. Se fossem outros três ocupantes (do Tribunal Superior Eleitoral) eu teria a mesma conduta. Me desculpe. Não tinha intenção", se justificou.

O ex-presidente disse que era "bastante desagradável" estar diante do ministro.

Bolsonaro e Moraes estão frente a frente na sala de sessões da Primeira Turma do STF. O interrogatório do ex-presidente é o mais aguardado do processo da trama golpista. Ninguém se exaltou durante a audiência.