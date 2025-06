BoJ/Ueda: temos espaço limitado para apoiar a economia com cortes de juros em caso de recessão

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou que o BC japonês atualmente tem "espaço limitado" para apoiar a economia do país com cortes de juros, em caso de recessão. Segundo ele, o BoJ manteve as taxas de juros reais negativas para ajudar a inflação subjacente a subir para 2%, mas ela ainda permanece abaixo do número. "Vamos aumentar as taxas de juros se a inflação subjacente se aproximar de 2%", pontuou. Fonte: Dow Jones Newswires.

