Bessent surge como possível candidato a suceder Powell no comando do Fed, diz Bloomberg

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, surgiu como um possível candidato a suceder o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, informou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Bessent se junta a uma pequena lista de candidatos ao comando do Fed, que inclui a ex-autoridade do banco central Kevin Warsh, acrescentou a Bloomberg.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)