Bessent diz que negociações comerciais entre EUA e China estão em andamento e prosseguirão conforme necessário

LONDRES (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que as negociações comerciais com as autoridades chinesas em Londres estão em andamento e prosseguirão conforme necessário.

Bessent disse aos repórteres em Londres, onde as negociações estão ocorrendo, que ele retornaria a Washington para um compromisso anterior, mas que o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante de Comércio, Jamieson Greer, seguiriam com as negociações.

"Tenho que voltar a Washington para testemunhar perante o Congresso amanhã", disse ele aos repórteres. "Tivemos dois dias de conversas produtivas. Elas estão em andamento. Meus colegas, o secretário Lutnick e o embaixador Greer, continuarão, conforme necessário, com a delegação chinesa."

(Reportagem de Alistair Smout e David Milliken)