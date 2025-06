'Bastante desagradável' e convite para vice: as interações de Bolsonaro e Moraes no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), interagiram pela primeira vez na condição de réu e juiz na tarde desta terça-feira, 10. Bolsonaro, que considera Moraes o seu maior algoz, é interrogado na Corte na ação penal pela tentativa de golpe de Estado.

Com o mesmo tom calmo com que conduziu os outros interrogatórios, Moraes, relator, dirigiu perguntas diretamente a Bolsonaro, que se referiu ao ministro como "Vossa Excelência" e "senhor" em todos os momentos - formalidade usual em situações oficiais.

Em um momento do interrogatório, o ex-presidente também pediu "desculpas" a Moraes durante algumas de suas declarações, e, ao opinar sobre imunidade parlamentar, advertiu que o que afirmava era "com todo respeito".

Mesmo com o tom cortês e respeitoso entre os dois, Bolsonaro deixou claro que não estava contente com a situação. "Para mim, é bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância", disse.

No início do depoimento, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes por ataques que fez quando era presidente e fez acusações a ministros da Corte. O pedido também se estendeu a Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, atual presidente do STF, por acusá-los de terem recebido entre US$ 30 e US$ 50 milhões para fraudar as eleições.

Outro momento de leve tensão ocorreu após o ex-presidente dar uma longa explanação sobre o que pensa a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas, afirmando que "se não houvesse essa dúvida, com certeza não estaríamos aqui hoje". Moraes foi contundente ao dizer que o interrogatório não está relacionado com o tema.

"Na verdade, não existe nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico, e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas", disse Moraes após longa explicação de Bolsonaro.

Ex-presidente responde a perguntas do ministro do STF no processo em que é acusado de articular um plano de golpe após a derrota nas eleições de 2022.

Com o passar da sessão, o clima ficou mais ameno e os dois chegaram a brincar um com o outro. Bolsonaro afirmou que pretende viajar para o Rio Grande do Norte, e que, caso o ministro permitisse, ele enviaria vídeos de como é recebido pela população. "Eu declino", respondeu o ministro.

Bolsonaro, então, pediu licença para fazer uma brincadeira com Moraes, no que o ministro respondeu que "perguntaria a seus advogados antes", provocando risos entre os presentes.

Bolsonaro, então, brincou: "Gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026". "Eu declino novamente", respondeu Moraes, levando novamente a risos, inclusive do réu.