Banco Mundial corta projeções de PIB para EUA, zona do euro e Japão, mas mantém para China

O Banco Mundial cortou projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para os Estados Unidos, zona do euro e Japão nos próximos dois anos, mas manteve previsões de avanço da China em 2025 e 2026, em relatório de Perspectivas Econômicas Globais, divulgado nesta terça-feira, 10. O declínio acentuado nas perspectivas reflete o aumento de barreiras comerciais, nível elevado de incerteza e volatilidade dos mercados financeiros, que minaram a confiança dos consumidores, segundo a instituição.

O Banco Mundial prevê avanço do PIB dos EUA de 1,4% em 2025 e leve aceleração a 1,6% em 2026, abaixo das altas de 2,3% e 2%, respectivamente, projetadas no relatório de janeiro. A instituição observa que a economia americana já estava em processo de desaceleração, mas que as mudanças na política tarifária intensificaram o processo. Para 2027, o relatório vê alta de 1,9% no PIB americano.

A China - alvo das maiores tarifas recíprocas dos EUA e que possui amplas implicações para a economia global - teve as projeções de crescimento econômico mantidas em 4,5% para 2025 e em 4% para 2026.

O Banco Mundial nota que as medidas de estímulo fiscal do governo chinês devem contrabalançar parcialmente o aumento de barreiras comerciais e enfraquecimento da demanda externa, mas nota que a demanda doméstica ainda fragilizada pelos problemas no setor imobiliário seguirá pesando na atividade. Assim, a instituição vê desaceleração do PIB da China a 3,9% em 2027, refletindo o envelhecimento da população, níveis elevados de dívida e menor crescimento potencial e produtividade.

Já a zona do euro deve crescer 0,7% neste ano e 0,8% no próximo, abaixo dos 1% e 1,2% estimados anteriormente, mas deverá acelerar para alta de 1% em 2027. Conforme o relatório, o cenário de forte desaceleração econômica também inclui cortes de juros adicionais pelo Banco Central Europeu (BCE), tendo em vista que a inflação deve seguir oscilando perto da meta de 2%.

O Japão também deve ter expansão do PIB de 0,7% em 2025, antes de subir a 0,8% em 2026 e em 2027, estima o Banco Mundial. Em janeiro, a instituição previa avanço de 1% neste ano e de 0,9% no próximo. O relatório aponta que os gastos com consumo e investimentos de capital terão recuperação moderada, enquanto o Banco do Japão (BoJ, em inglês) continua com aumentos de juros e normalização da política monetária.