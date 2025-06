Auxílio Gás volta a ser pago em menos de 10 dias; veja calendário

O governo federal voltará a realizar os pagamentos do Auxílio Gás a partir de junho. O benefício é repassado a cada dois meses, sempre nos meses pares, e os créditos desta rodada ocorrerão entre os dias 16 e 30 do mês.

Cronograma de repasse do Auxílio Gás - junho/2025

NIS final 1 - 16/06/2025

NIS final 2 - 17/06/2025

NIS final 3 - 18/06/2025

NIS final 4 - 19/06/2025

NIS final 5 - 20/06/2025

NIS final 6 - 23/06/2025

NIS final 7 - 24/06/2025

NIS final 8 - 25/06/2025

NIS final 9 - 26/06/2025

NIS final 0 - 30/06/2025

O que é o Auxílio Gás

O programa beneficia aproximadamente 5,4 milhões de famílias registradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). A iniciativa tem como meta aliviar o custo do gás de cozinha nos lares com baixa renda.

O valor depositado cobre integralmente o preço médio de um botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme o cálculo realizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Em abril, o repasse foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao Auxílio Gás, é necessário atender a certos critérios. O benefício é direcionado a famílias cuja renda mensal por pessoa seja igual ou inferior à metade do salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outro programa de transferência de renda também pode solicitar a inclusão.

Os valores são depositados em conta bancária ou digital. Caso o núcleo familiar não possua conta ativa, a Caixa Econômica cria automaticamente uma conta poupança social digital. Cada parcela do benefício tem validade de até 120 dias a partir da liberação.