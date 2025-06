Atirador mata pelo menos nove pessoas em ataque a escola na Áustria

Por Leonhard Foeger

VIENA (Reuters) - Um homem armado matou pelo menos nove pessoas em um ataque a uma escola secundária na cidade de Graz, no sul da Áustria, nesta terça-feira.

A polícia disse que o agressor também morreu e que várias pessoas ficaram feridas. A polícia não informou quantos dos mortos eram alunos.

A polícia não identificou publicamente o agressor, mas disse que estava trabalhando com a suposição de que ele agiu sozinho. A mídia austríaca citou relatos não confirmados de que ele era um ex-aluno que entrou na escola e abriu fogo contra os estudantes.

"O tumulto em uma escola em Graz é uma tragédia nacional que abalou profundamente todo o nosso país", disse o chanceler austríaco Christian Stocker em um comunicado.

"Não há palavras para a dor e o luto que todos nós -- toda a Áustria -- estamos sentindo neste momento."

Um porta-voz da polícia local afirmou que a área havia sido protegida, que a escola foi esvaziada e que os parentes das vítimas e os alunos estavam sendo atendidos. Trabalhadores de emergência puderam ser vistos carregando uma maca em uma ambulância em um vídeo do local.

Em reportagens que a Reuters não pôde verificar imediatamente, os jornais Kurier e Salzburger Nachrichten identificaram o suspeito como um ex-aluno de 22 anos. O Salzburger Nachrichten disse que ele havia sido vítima de bullying.

Ele portava uma pistola e uma espingarda e abriu fogo contra os alunos em duas salas de aula.

O tabloide Kronen Zeitung disse que um suspeito foi encontrado morto em um banheiro.

Julia Ebner, especialista em extremismo do Instituto para o Diálogo Estratégico, afirmou que o incidente parece ter sido o pior ataque a tiros em uma escola na história da Áustria no pós-guerra, descrevendo tais eventos como raros em comparação com alguns países, incluindo os Estados Unidos.

A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse no Twitter: "Toda criança deve se sentir segura na escola e ser capaz de aprender sem medo e violência. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e o povo austríaco neste momento sombrio."

(Reportagem de Francois Murphy, Alexandra Schwarz-Goerlich, John Revill, Dave Graham, Thomas Seythal e Friederike Heine)