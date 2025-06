Ataque em escola deixa mortos na Áustria - Polícia afirma que tiros foram disparados no local.Um ataque a uma escola secundária na cidade de Graz, no sul da Áustria, deixou nesta terça-feira (10/06) ao menos cinco mortos e vários feridos, segundo a imprensa austríaca. A polícia afirmou que tiros foram disparados no local.

De acordo com a emissora pública ORF, a polícia informou que entre as vítimas estão alunos e professores. O ataque teria ocorrido por volta das 10h (horário local).

Uma operação está em andamento na rua da escola. A polícia está evacuando o prédio da escola. Ainda não há informações sobre a autoria do ataque.

Mais informações a seguir...