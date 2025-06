Aquecedor da Mondial está por R$ 102 hoje; confira o nosso review completo

A segunda onda de frio do ano chegou ao Brasil e as baixas temperaturas devem durar em algumas regiões até o dia 14 de julho. Na busca por produtos que consigam ajudar a enfrentar esse momento, o Guia de Compras UOL encontrou um aquecedor de ar com desconto hoje.

O modelo da Mondial A-08 sai a partir de R$ 102,06 (10% off). Nós testamos o aparelho no ano passado e ele funciona bem em ambientes pequenos. Ele também é prático para carregar. Confira a seguir mais detalhes do nosso review.

O que gostei

Ótimo para manter o ambiente quentinho. O aquecedor funcionou bem na sala e no quarto em dias em que as temperaturas variaram entre 9°C e 20°C.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Como sou friorenta, não dispensei a coberta. Contudo, o aparelho manteve a temperatura quentinha e agradável nos dois ambientes.

O produto tem dois níveis de calor. Um mais leve e outro mais intenso. É só ligar na tomada, ajustar e ele começa a funcionar. A potência é de 1.500 Watts na versão de 127V (testada) e 2.000 Watts no modelo de 220V.

Uso intuitivo. É muito fácil mudar os níveis de aquecimento e controlar a fonte de calor. Basta girar o primeiro botão para regular a intensidade do fluxo de ar e o segundo para escolher entre: desligar, ventilar e aquecer, com a potência mínima (durante os testes utilizei muito mais essa opção) e a máxima.

Um cuidado aqui é que o aparelho não deve ser coberto em nenhum momento. Segundo a Mondial, isso pode causar sobreaquecimento e risco de incêndio. Por isso, mantenha almofadas, roupas de cama, e outros tecidos, por exemplo, a pelo menos 45 cm do produto.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Leve e dá para usar em diferentes locais. O aquecedor pesa 840g e é fácil de transportar. Ele também é compacto e não ocupa muito espaço. Suas dimensões são: 13 x 21,7 x 26 cm.

Tem um termostato. Ele desliga automaticamente o aquecedor quando atinge a temperatura definida, o que é bom para não consumir tanta energia elétrica. Eu só senti que ele demorava muito para retomar a temperatura mais quente após desligar e ligar novamente.

Pontos de atenção

O padrão de tomada é 20A (mais grosso). É o mesmo usado por produtos que consomem mais energia, como micro-ondas e máquina de lavar. Vale lembrar também que ele é um tipo de aparelho que tende a interferir na conta de luz conforme o seu uso frequente.

Não será bom em ambientes grandes. Por ser uma fonte compacta de calor, ele não funcionará bem em locais com muito espaço. A empresa recomenda o uso em uma área de até 12 metros quadrados com um pé direito de 2,1m.

Emitiu um cheiro estranho nos primeiros três usos. Me lembrou plástico derretido com algo queimado, mas não tinha nada de errado na estrutura do aparelho. O cheiro foi ficando menor com o passar do uso.

O cabo não é dos maiores. E não é recomendado o uso de extensões.

Alerta de segurança Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Atenção com a rede elétrica

Além de se certificar de usar o versão mais adequada para a sua casa (127V ou 220V), observe também como a rede do local se comporta após o uso do aquecedor por um tempo com outros eletrônicos ligados.

Num determinado dia, usei o produto junto com a máquina de lavar ligada, dois aparelhos recarregando na tomada e com o micro-ondas funcionando. O disjuntor desarmou depois de alguns minutos e a energia da casa toda caiu.

Imagino que tudo junto provocou uma sobrecarga no sistema elétrico (o apartamento que eu moro é bem antigo). Depois que resolvi a questão, passei a usar o aquecedor ligado sozinho por precaução e evitei também deixá-lo ligado durante a madrugada.

Uma outra dica de segurança é que ele deve sempre estar na posição vertical.

Para quem vale?

Para pessoas que utilizarão o aquecedor em ambientes pequenos, como quartos, e que possuem opções de tomadas no padrão de 20A com dois pinos.

O custo-benefício dele é bem atrativo, ainda mais quando está na faixa de R$ 100. Agora, se você possui um espaço maior, a recomendação e investir em aparelhos que tenham maior alcance de calor e potência.

Vale lembrar também que o aquecedor naturalmente resseca o ambiente em que ele é usado. Para períodos de baixa umidade, o interessante é utilizá-lo com um umidificador de ar. Abaixo separamos um modelo testado e aprovado pelo Guia de Compras UOL.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.