Anvisa aprova Mounjaro para tratar obesidade e sobrepeso com comorbidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 9, o uso da tirzepatida para tratar obesidade no Brasil - anteriormente, essa prescrição era somente off label. Vendido sob o nome Mounjaro, o medicamento, até então, só estava autorizado oficialmente no País para o tratamento do diabete tipo 2 e começou a ser vendido em farmácias no dia 15 de maio.

Com a nova indicação, o Mounjaro poderá ser prescrito a adultos com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30, critério usado para definir quadros de obesidade, ou a pessoas com sobrepeso (IMC a partir de 27) que apresentem pelo menos uma comorbidade associada, como hipertensão, colesterol alto ou pré-diabete. A aprovação marca o início de uma nova abordagem no tratamento da obesidade no Brasil.

Ao Estadão, o diretor médico sênior da Eli Lilly no Brasil, Luiz André Magno, disse que a aprovação para obesidade veio só agora porque os estudos foram submetidos em etapas: primeiro, o foco foi nos resultados voltados à diabete tipo 2 e, depois, na fase 3, miraram na obesidade. Com a análise concluída, a nova indicação foi autorizada pela Anvisa.

"Estávamos ansiosos para que a indicação oficial acontecesse, porque é um medicamento que vem para contribuir para a mudança da história do tratamento da obesidade. Estamos falando da droga de maior potência em termos de perda de peso, com excelente segurança e que também contribui para melhora de outras comorbidades, como diabete e apneia do sono", afirma o médico Fábio Trujilho, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

Ainda segundo Trujilho, o fato de constar na bula que o medicamento pode ser usado contra a obesidade, deixando de ser indicado off label, contribui para que hospitais e convênios possam reembolsar ao menos parte dos valores do tratamento.

Wegovy

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), órgão do Ministério da Saúde, abriu uma consulta pública para saber a opinião da população sobre incluir a semaglutida entre os medicamentos oferecidos pelo SUS. A substância, usada no tratamento de diabete tipo 2 e obesidade, é a base do Ozempic e do Wegovy.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.