Anec eleva projeção de exportação de soja em junho para até 15,16 milhões de t

São Paulo, 10 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou sua projeção para as exportações brasileiras de soja em grão em junho, estimando um volume que pode atingir 15,16 milhões de toneladas. A nova estimativa representa um aumento de cerca de 1,5 milhão de toneladas em relação à primeira projeção divulgada na semana passada, quando a entidade projetava entre 12,09 milhões e 13 milhões de toneladas, com média de 12,55 milhões.A revisão para cima reflete a intensificação do line-up portuário observada nos últimos dias. A Anec agora trabalha com um intervalo entre 13 milhões e 15,16 milhões de toneladas para junho, utilizando a média de 14,08 milhões de toneladas para os cálculos comparativos. Se confirmado o teto da nova projeção, os embarques de junho serão 9,6% superiores aos 13,83 milhões de toneladas registrados no mesmo mês de 2024. Pela média, o crescimento seria de 1,8%.Na semana passada (1º a 7 de junho), os portos brasileiros embarcaram 4,47 milhões de toneladas de soja, com Santos liderando com 1,37 milhão de toneladas, seguido por São Luís/Itaqui (614 mil t) e Paranaguá (666,2 mil t). Para a semana atual (8 a 14 de junho), o line-up projeta 3,56 milhões de toneladas, com Santos mantendo a liderança com 1,24 milhão de toneladas, seguido por São Luís/Itaqui (666,8 mil t) e Paranaguá (400,5 mil t).Para o farelo de soja, a Anec também revisou para cima sua estimativa mensal, elevando para 2,07 milhões de toneladas ante a projeção anterior de 1,29 milhão. O volume ficaria próximo das 2,05 milhões de toneladas embarcadas em junho de 2024. Na semana passada, os embarques somaram 247,7 mil toneladas, enquanto a programação atual prevê 559,3 mil toneladas, mais do que dobrando o volume semanal.As exportações de milho também foram revisadas para cima, com nova projeção de 923,4 mil toneladas para junho, ante estimativa anterior de 835,5 mil toneladas. O volume representa queda de 6% em relação às 982,8 mil toneladas de junho de 2024, mas sinaliza recuperação gradual com o avanço da colheita da segunda safra. Na semana atual, estão programadas 121,8 mil toneladas, ante apenas 57,8 mil toneladas na semana anterior.Entre os principais portos de embarque programados para junho, Santos concentra 1,37 milhão de toneladas de soja, seguido por Paranaguá (666,2 mil t), São Luís/Itaqui (614 mil t) e Barcarena (479,4 mil t). Para o farelo de soja, São Luís/Itaqui lidera com 666,8 mil toneladas, seguido por Rio Grande (213,9 mil t) e Santos (162,5 mil t). No milho, destacam-se Paranaguá (400,5 mil t) e Aratu/Cotegipe (190 mil t).No acumulado de janeiro a junho, considerando a nova projeção, o Brasil deve exportar entre 80,25 milhões e 82,42 milhões de toneladas de soja, superando em pelo menos 3 milhões de toneladas o volume do mesmo período de 2024 (77,12 milhões t). Para o farelo, o acumulado semestral soma 13,81 milhões de toneladas, ante 13,17 milhões no ano passado. O milho acumula 6,94 milhões de toneladas até junho, volume 84% superior aos 3,77 milhões de toneladas do primeiro semestre de 2024.A Anec mantém sua projeção para as exportações totais de soja em 2025 próximas de 110 milhões de toneladas, o que representaria novo recorde histórico, superando com folga os 97,29 milhões embarcados em 2024. A China segue como principal destino, absorvendo aproximadamente 75% das exportações brasileiras de soja.