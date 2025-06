Almirante nega ter visto minuta do golpe, mas admite reunião com Bolsonaro

O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, disse hoje ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes não ter visto documento sobre a tentativa de golpe de Estado e negou ter colocado tropas à disposição de Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Reunião com Bolsonaro. Ao ser questionado por Moraes sobre reuniões que fazia com o ex-presidente, Garnier admitiu um encontro no dia 14 de dezembro que se encerrou rapidamente. "Nesses períodos finais, nos reunimos mais vezes. Isso era quase rotineiro. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões."

Garnier disse que "não houve apresentação de documento durante a reunião". "O senhor me perguntou se houve apresentação [durante a reunião com ex-presidente], eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Senhor ministro, essa reunião, ela foi, para dizer o mínimo, estranha. Estranha porque ela meio que se encerrou antes."

Ex-comandante da Marinha disse que houve algum "desentendimento" antes de sua chegada à reunião. Segundo Garnier, quando chegou ao encontro dia 14 de dezembro, ao qual participava o ex-ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira, ele percebeu que tinha havido algum tipo de desentendimento ou "alguma discussão anterior tinha acontecido". "O ministro não abriu nenhuma pauta adicional. Parecia estar chateado com o desenrolar da conversa e a reunião foi encerrada", disse ele.

Documento golpista. Moraes leu, na sequência, um trecho com depoimento do brigadeiro Baptista Júnior sobre a reunião e a possível existência de um documento golpista. O ex-comandante da Marinha relatou a Moraes que o general Paulo Sérgio apresentou um documento no dia 14 para que fosse analisado pelos presentes. "E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que era um estado de defesa ou um estado de sítio", disse Baptista Júnior no depoimento lido por Moraes.

Garnier disse não se lembrar do depoimento lido por Moraes. "Não me lembro desse trecho. Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa me lembro. É, já tinha acontecido, mas eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o Brigadeiro Batista Júnior dizer isso."

PGR diz que Garnier ofereceu tropas a Bolsonaro

Garnier foi chefe da Marinha entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), ele teria aderido à proposta golpista e dito a Bolsonaro que sua tropa estava à disposição do ex-presidente.

Garnier negou ter colocado tropas à disposição. Disse que nunca tinha colocado o efetivo da Marinha com essa intenção. Ele também afirmou "ter se desligado completamente" após ter pedido sua exoneração a Bolsonaro.

Almirante passou a ser enaltecido pelos golpistas. De acordo com a PGR, os membros da organização criminosa dirigiam ofensas ao general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e ao tenente-brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que foram contra a ruptura institucional. Já o chefe da Marinha foi tratado como "patriota". Garnier disse não saber por que tinha sido elogiado, mas citou que Baptista Júnior estava sendo acusado de "estar fechado em mordomias e vantagens antes de o governo terminar".

Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão, onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi... Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento.

Neste dia não houve conclusão nem deliberações, que eu me lembro nesse dia. O preocupava a ele [Bolsonaro] e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, era qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião, dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando.

Essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer o mínimo, estranha. Estranha porque ela, coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido. O ministro não abriu nenhuma pauta. Parecia estar chateado com o desenrolar da conversa. E a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião porque eu não vi assunto, digamos assim.

Almir Garnier, ex-chefe da Marinha durante o governo Bolsonaro

Os réus são interrogados pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Depois, é a vez do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em seguida, as defesas dos outros réus podem questionar os depoentes.

Garnier é o terceiro interrogado. Ontem, Moraes interrogou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Bolsonaro é o sexto da lista. A expectativa é que isso ocorra na quarta, mas há possibilidade, dado o ritmo do interrogatório de Ramagem, que o ex-presidente seja interrogado ainda hoje. Ele acompanhou as oitivas de Cid e do ex-chefe da Abin ontem.

Apenas Braga Netto vai ser ouvido de forma virtual. Ele está preso no Rio de Janeiro e vai acompanhar o processo por meio de videoconferência, e será o último a falar (veja a lista completa ao final).

Como foi o primeiro dia

Cid confirmou tentativa de golpe, mas negou participação. Ele disse que "presenciou grande parte dos fatos" e reforçou que não foi alvo de qualquer tipo de coação na delação.

Bolsonaro "recebeu e leu" a minuta do golpe, segundo Cid. O tenente-coronel disse que ele fez alterações no documento e "deu uma enxugada" para retirar a parte que pedia a prisão de autoridades, deixando somente Moraes.

Delator voltou a dizer que recebeu dinheiro em caixa de vinho. Cid afirmou que entregou ao major Rafael de Oliveira uma caixa de vinho com dinheiro a pedido do general Braga Netto. O montante seria destinado a bancar uma operação de golpe.

Ramagem admitiu que não há provas de fraudes nas urnas. Ele argumentou que fazia anotações "privadas" sobre o assunto, mas não enviava ao então presidente Bolsonaro.

Moraes questionou se Ramagem usou a Abin para monitorar ministros do STF. "Nunca utilizei monitoramento algum pela Abin de qualquer autoridade", respondeu.

Momentos de Moraes renderam risos dos presentes ao longo da sessão. Até o final, quando o advogado do general Heleno pediu para a sessão começar mais tarde, após as 9h de amanhã, para ele "minimamente poder jantar", o ministro respondeu que sim, "às 9h02". O horário foi mantido.

Os réus que vão ser interrogados, na ordem: