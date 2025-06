Alckmin diz que governo vai avaliar proposta de supermercadistas para venda de remédios

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro do Desenvolvimento e vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que vai avaliar a proposta de supermercados para a venda de medicamentos em lojas do setor, hoje restrita a farmácias.

"Claro que essa proposta é cautelosa, só para os (medicamentos) que não têm prescrição, com presença (de) farmacêutico. É uma questão, sim, a ser estudada e vamos levar a proposta da Abras para o governo", disse Alckmin sem dar detalhes, durante evento da associação de supermercadistas, a Abras.

A venda de medicamentos em supermercados, defendida há anos pelo setor, foi implantada em 1994 no país "e durou um ano só e caiu", disse Alckmin.

A Abras fez no início do ano uma proposta ao governo para receber permissão para venda de medicamentos que não precisam de receita médica, como analgésicos e antigripais, em supermercados, pleito que tem enfrentado oposição do setor de farmácias.

Segundo a proposta da entidade apresentada na época, a venda de remédios que não precisam de receita em supermercados pode reduzir os preços em 35%. O setor reclama que enquanto farmácias vendem vários tipos de produtos além de remédios, supermercados são privados de comercializar medicamentos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)