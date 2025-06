Julgamento no STF: quem é o advogado que pediu atraso na sessão para jantar

No primeiro dia de interrogatórios dos réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista, realizado ontem no STF, o advogado de defesa do general Augusto Heleno, Matheus Mayer Milanez, viralizou ao pedir ao ministro Alexandre de Moraes para que atrasasse o início da sessão de hoje, já que havia tomado somente café da manhã e que gostaria "minimamente de jantar".

Quem é Milanez

O advogado é graduado pela UnB (Universidade de Brasília). Nascido em 1991, ele é especialista em direito penal e processo penal pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) e mestrando em direito penal também pela UnB.

Na mesma universidade, Milanez atua como professor voluntário. Segundo biografia no site do escritório do qual é sócio, ele é responsável pela disciplina "Penal 2 - Crimes Contra a Administração Pública". O advogado atua em crimes financeiros e de colarinho branco, direito penal empresarial, crimes contra a propriedade industrial e imaterial, entre outros.

Desde 2018, é coordenador adjunto do IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais). Foi coordenador do Laboratório de Ciência Criminais do instituto entre 2020 e 2022, e retornou ao cargo em 2025.

O advogado foi membro da Comissão de Ciência Criminais e Direito Militar da OAB do Distrito Federal entre 2019 e 2021. Entre 2022 e 2024, foi presidente da Comissão de Direito Militar da OAB/DF.

Fala foi ironizada por Moraes

Advogado de Heleno brincou nos stories após ser ironizado por Moraes Imagem: Reprodução/Instagram/@matheusmilanez

No fim da noite de ontem, após ter a fala ironizada pelo ministro, o advogado publicou em suas redes sociais que estava em casa. Com um emoji sorrindo, ele escreveu: "Bora jantar". Desde então, Milanez tem compartilhado diversos stories sobre a repercussão de seu pedido a Moraes.

A declaração rendeu piadas de Moraes na sessão de hoje. Ao apresentar os nomes envolvidos, o ministro leu o nome do advogado e disse: "Fazendo votos que tenha jantado ontem tranquilamente". Já durante o interrogatório, Moraes foi interrompido por Milanez e brincou. "Doutor, o horário do almoço ainda está longe". Veja este segundo momento abaixo:

Anteriormente, Milanez já havia viralizado ao citar o termo "terraplanismo argumentativo" no STF. "Ainda sobre a agenda [do general Augusto Heleno]: a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas. Ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. Aqui eu me recordo muito de uma série que está passando num grande streaming em que cientistas querem chegar a uma conclusão e eles vão construindo provas para se chegar a essa conclusão", disse Milanez durante sustentação oral em julgamento do recebimento da denúncia realizado no STF em março.