Adolescente de 15 anos preso por atirar em Miguel Uribe se declara inocente

O adolescente de 15 anos preso por suspeita de atirar no pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe no final de semana se declarou "inocente" da acusação de homicídio tentado contra o político. As informações são da agência AFP.

O que aconteceu

Ministério Público da Colômbia acusou o menor por "homicídio na modalidade de tentativa" contra Uribe. O adolescente, que não teve a identidade revelada, também é acusado por "porte e fabricação de armas".

Ele foi apreendido no sábado (7) após supostamente ferir com três disparos o senador e pré-candidato à presidência. Os investigadores acreditam que algum grupo criminoso ou político pode ter orquestrado o ataque e usado o menor para efetuar os disparos.

Legislação colombiana estabelece responsabilidade penal a partir dos 14 anos. No entanto, a privação de liberdade ocorre apenas aos maiores de 16 anos, exceto em casos de homicídio doloso, sequestro e extorsão.

Uribe foi baleado na cabeça e na coxa e está internado na unidade de terapia intensiva. O estado de saúde dele é considerado estável, porém crítico, segundo o último boletim médico. "Nesta faixa de complexidade, o paciente encontra-se estável e as intervenções realizadas mantêm sua condição. Continuamos a realizar as ações necessárias para mitigar o impacto das lesões que recebeu", diz o boletim do Hospital Santa Fé de Bogotá.

Investigações e recompensa

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado contra Uribe. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente.

Uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 4 milhões) também foi oferecida em troca de informações sobre os responsáveis pelo atentado. A medida foi determinada pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Santos.

Seguranças de Uribe serão os primeiros investigados pelo crime. Nas redes sociais, Petro informou que a segurança pessoal do político foi "estranhamente reduzida" de sete para três seguranças pouco antes do atentado. Ainda, o presidente colombiano disse não descartar a possibilidade de que o ataque tenha sido planejado por uma "máfia internacional".

Quem é Uribe

Uribe é um político próximo ao ex-presidente Álvaro Uribe. Ele é um dos maiores críticos de Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.

O senador, que recebeu o maior número de votos nas eleições de 2022, é filho de Diana Turbay. Jornalista, Diana foi sequestrada e assassinada em 1991 por traficantes de drogas a serviço de Pablo Escobar. Ele também e neto do ex-presidente Julio César Turbay, que governou o país de 1978 a 1982.

O partido Centro Democrático, apoiado por Uribe, afirmou que o atentado foi "contra a democracia e a liberdade". "Rejeitamos veementemente esse ataque, que não só coloca em risco a vida de um líder político, mas também ameaça a democracia e a liberdade na Colômbia."

*Com AFP