Ações europeias ficam estáveis com investidores à espera de resultado de negociações entre EUA e China

Por Purvi Agarwal e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam praticamente estáveis nesta terça-feira, em um pregão pautado por cautela, com investidores à espera do resultado do segundo dia de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, em Londres.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou quase estável pelo segundo dia consecutivo, com variação negativa de 0,02%, a 553,12 pontos.

A reunião de dois dias em Londres entre as duas potências econômicas globais ainda está em andamento, segundo um porta-voz do Tesouro dos EUA, enquanto uma outra autoridade norte-americana disse que os dois lados encerraram as negociações diretas.

Embora os comentários otimistas do presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira sobre as negociações tenham oferecido alguma esperança de que os dois países possam resolver sua disputa comercial, o silêncio sobre qualquer progresso impediu qualquer salto nos mercados de ações.

Qualquer avanço positivo nas negociações provavelmente trará alívio para os mercados, uma vez que as políticas tarifárias caóticas de Trump e a volatilidade das relações entre EUA e China já prejudicaram ambas as economias, deterioraram cadeias de suprimentos e afetaram projeções de crescimento global.

"Até que surja um acordo comercial substancial, as atenções estarão voltadas para o fim dessa pausa de 90 dias e suas implicações, caso não haja um acordo em vigor", disse Laura Cooper, chefe de crédito macro e estrategista de investimentos da Nuveen.

Os dois países estão tentando reviver uma trégua temporária alcançada em Genebra, que reduziu brevemente as tensões comerciais e acalmou os mercados.

O setor financeiro caiu 1,4% liderado por uma perda de quase 5% no UBS, devido à preocupação de investidores de que propostas do governo suíço possam impor ao banco que mantenha um adicional de US$26 bilhões em capital.

O setor de defesa também recuou para o menor nível em mais de uma semana.

Por outro lado, o setor de energia teve o melhor desempenho, impulsionado pelos preços mais altos do petróleo. [O/R]

Já o setor de saúde avançou 1,2%, liderado pela Novo Nordisk, que ganhou cerca de 6%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,24%, a 8.853,08 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,77%, a 23.987,56 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,17%, a 7.804,33 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,63%, a 40.207,57 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,21%, a 14.221,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,94%, a 7.495,22 pontos.