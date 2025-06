Ação contra Bolsonaro deve ser concluída até o fim do ano, diz criminalista

A ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, deve ser concluída até o fim do ano, afirmou a advogada criminalista Maíra Salomi em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

O ritmo dessa ação penal de fato ele tá mais acelerado do que aquilo que se costuma ver em primeira instância ou nos tribunais, mesmo em ações penais originárias. Então não que não seja o desejado, na verdade o ideal é que todas as ações penais andassem nesse ritmo, de fato é o desejado, mas não é o que comumente acontece.

Maíra Salomi, advogada criminalista



A advogada criminalista explicou os próximos passos da ação e afirmou que o ministro relator deve elaborar um relatório sobre o processo ainda no segundo semestre.

Foi encerrado ao final do dia a fase instrutória e aberto o prazo para requerimento de diligências, ou seja, as partes vão indicar aí no prazo de cinco dias se desejam produzir novas provas para esclarecer fatos ou questionamentos que surgiram ao longo dessa instrução, então são diligências realmente finais, pode ter uma careação, pode ter um pedido de prova específico e pontual e logo depois dessa fase a gente já vai ter a fase dos memoriais finais no prazo de 15 dias para cada parte.

A acusação apresenta primeiro logo depois apresenta o colaborador e depois as defesas num prazo comum. Isso tudo deve acontecer nos próximos meses, não deve levar muito mais do que dois a três meses, de modo que o processo estaria já pronto para que fosse elaborado um relatório por parte do ministro relator ainda no segundo semestre. Aí depende dele elaborar esse voto para poder apresentar a julgamento na primeira turma e aí quem designa essa data de julgamento é o ministro Cristiano Zanin.

Então imagino que tudo isso deva acontecer aí num prazo curto dos próximos meses podendo ser concluído com tranquilidade até o final do ano.

Maíra Salomi, advogada criminalista

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: