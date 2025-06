ABPA: exportação de ovos em maio atinge 5.358 t, alta de 295,8% ante maio de 2024

São Paulo, 10 - A exportação brasileira de ovos (incluindo in natura e processados) alcançou 5.358 toneladas em maio, o que corresponde a um crescimento de 295,8% em comparação com igual mês de 2024 (1.354 t). Os dados fazem parte de levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado nesta terça-feira, 10. A receita dos embarques em maio acumula alta de 356,2%, com US$ 13,756 milhões registrados no quinto mês deste ano ante US$ 3,015 milhões no mesmo período do ano passado.No ano (janeiro a maio), as exportações de ovos atingiram 18.357 toneladas, volume 165,6% maior em relação às 6.912 toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Em receita, a alta nos cinco primeiros meses do ano atingiu US$ 42,100 milhões, saldo 195,8% maior em relação ao registrado no ano anterior, com US$ 14,235 milhões.Os embarques para os Estados Unidos - principal destino das exportações - cresceram 996% entre janeiro e maio deste ano, totalizando 9.735 toneladas. Em seguida estão o Chile, com 2.354 toneladas (+10,8%), Emirados Árabes Unidos, com 1.422 toneladas (-13,8%), Japão, com 1.422 toneladas (160,9%) e México, com 1.050 toneladas (sem período comparativo.No comparativo mensal (maio 2025 ante maio 2024), os Estados Unidos registraram crescimento de 1.384%, com 4.166 toneladas exportadas. Foi seguido pelo Chile, com 534 toneladas (-22,3%), México, com 232 toneladas (sem período comparativo), Japão, com 205 toneladas (+132,7%) e Angola, com 102 toneladas (sem período comparativo).O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse em comunicado que "o setor de ovos tem acumulado forte alta em exportações, em meio à uma reconfiguração do fluxo de embarques que agora passa a ter Estados Unidos, Japão e México, entre os principais destinos dos produtos. Mesmo com as suspensões decorrentes do foco pontual de Influenza Aviária, as vendas seguiram em ritmo elevado, demonstrando a confiança dos mercados na biosseguridade brasileira".