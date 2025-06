2º lote de restituição do IRPF será pago no fim de junho; veja calendário

Com o fim do prazo para envio das declarações do Imposto de Renda 2025, encerrado em 30 de maio, a Receita Federal realizou no mesmo dia o pagamento do primeiro grupo de restituições. Agora, os contribuintes aguardam o segundo repasse, previsto para ser efetuado em 30 de junho.

Desde o dia 23 de maio, está disponível a consulta para saber se a restituição foi liberada no lote inicial. Aqueles que ainda não receberam poderão estar incluídos nos lotes seguintes.

Cronograma de restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade nos pagamentos?

A liberação das restituições segue uma ordem de prioridade estabelecida pela Receita. Os primeiros contemplados são os contribuintes com 80 anos ou mais. Em seguida, vêm os que têm mais de 60 anos, pessoas com alguma deficiência ou com doenças graves. Depois, entram os profissionais cuja principal fonte de renda seja a área da educação e, posteriormente, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix. Caso haja empate nos critérios, quem enviou a declaração mais cedo recebe antes.

Critérios de prioridade na restituição:

Pessoas com 80 anos ou mais Idosos a partir de 60 anos, indivíduos com deficiência ou enfermidade grave Trabalhadores cujo rendimento principal vem da atividade de ensino Quem utilizou o modelo pré-preenchido e escolheu Pix para receber Demais contribuintes

Como saber se vai receber?

Para consultar se o valor da restituição já foi autorizado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher as informações solicitadas: CPF, data de nascimento e ano-base (2025).

Os dados são atualizados todos os meses. Caso o crédito ainda não esteja disponível, mas não existam pendências na declaração, o sistema exibirá a mensagem: "em fila de restituição".