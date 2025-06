18 alimentos ricos em magnésio para uma saúde melhor

O magnésio participa de diversos processos do organismo. Nas células, ele está envolvido com mais de 300 enzimas na regulação e proliferação celular, além do metabolismo de energia e transporte de cálcio e potássio.

O mineral também é fundamental no controle da contração e do relaxamento muscular, da pressão arterial, transmissão de sinais entre sistema nervoso e em mecanismos relacionados à insulina.

Além disso, o magnésio é essencial para formação de ossos e dentes, anticorpos, participa do sistema imune e tem papel na modulação do humor e do sono.

Sendo um dos principais micronutrientes dentro das células, é essencial tê-lo em quantidades adequadas no organismo.

Um adulto saudável deve ter 24 gramas de magnésio, sendo que a maior parte do mineral é encontrado nos ossos. Mulheres adultas devem consumir, em média, 320 mg/ dia, enquanto homens precisam de 420 mg/dia.

Separamos alguns alimentos ricos em magnésio para você colocar no cardápio (valores por 100 g):

Gergelim: 360 mg

360 mg Linhaça: 346 mg

346 mg Chia: 335 mg

335 mg Castanha-do-pará: 323 mg

323 mg Castanha-de-caju: 292 mg

292 mg Amêndoa: 270 mg

270 mg Soja: 210 mg

210 mg Quinoa: 197 mg

197 mg Feijão-fradinho: 178 mg

178 mg Amendoim: 170 mg

170 mg Feijão-carioca: 147 mg

147 mg Feijão-preto: 141 mg

141 mg Grão-de-bico: 133 mg

133 mg Espinafre: 72 mg

72 mg Quiabo: 45 mg

45 mg Couve: 42 mg

42 mg Banana: 31 mg

31 mg Abacate: 17 mg

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Quem está mais suscetível à falta de magnésio?

Pessoas com alteração gastrointestinais e problemas nos rins estão mais suscetíveis à deficiência de magnésio porque nesses casos ocorre comprometimento da reabsorção e da excreção do mineral. Obesidade, diabetes e osteoporose também são condições em que ocorre falta do micronutriente.

Os sintomas de carência são:

Câimbra;

Fraqueza e letargia;

Enxaqueca;

Zumbido nos ouvidos;

Náuseas e vômitos;

Ansiedade e irritabilidade;

Constipação;

Formigamento.

A carência de magnésio pode levar também ao aumento da absorção e deposição de manganês nos tecidos, além de contribuir para o surgimento de algumas doenças como aterosclerose, hipertensão, diabetes, asma e osteoporose.

Todo o organismo é afetado quando há falta do mineral. Entretanto, o sistema nervoso e os músculos são os mais prejudicados.

*Com informações de reportagem publicada em 08/03/2023