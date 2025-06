Warner Discovery separa a TV a cabo dos principais negócios de streaming e estúdio

A Warner Bros. Discovery está se dividindo em duas empresas autônomas de entretenimento de capital aberto, separando o serviço de streaming HBO Max, o estúdio de cinema e o negócio de produção de TV a cabo.

Uma empresa abrigará a CNN, a TNT, a TBS e as dezenas de canais a cabo da Warner, bem como suas participações internacionais. Essa entidade, chamada Global Networks por enquanto, terá até 20% de participação na segunda entidade, à qual a Warner está se referindo como Streaming & Studios. Ela planeja usar os ganhos dessa participação para pagar dívidas.

A medida desfaz, na prática, grande parte da fusão entre a Warner Media e a Discovery Communications em 2022. A Warner, assim como outras empresas de entretenimento - incluindo a Disney e a Paramount Global - viu os índices de audiência e a receita diminuírem em sua outrora poderosa operação de rede a cabo, com os consumidores abandonando a televisão paga tradicional em favor do streaming. A Comcast está em processo de cisão da maior parte de seu negócio de redes a cabo em uma empresa autônoma chamada Versant, que deve ser concluída até o final do ano.