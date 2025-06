Wall Street ficam sem direção comum com início de negociações comerciais entre EUA e China

Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam sem direção comum nesta segunda-feira, com os investidores de olho uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e a China com o objetivo de resolver um conflito comercial que tem abalado os mercados financeiros.

As principais autoridades de ambos os países deram início às discussões na Lancaster House, em Londres, buscando resolver as divergências em torno de um acordo comercial preliminar firmado no mês passado, que esfriou brevemente as tensões entre as maiores economias do mundo.

A reunião, que pode se estender até terça-feira, acontece quatro dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, terem conversado por telefone, sua primeira interação direta desde a posse de Trump em 20 de janeiro.

Os líderes, no entanto, deixaram questões importantes sem solução.

"As conversas terão que continuar por algum tempo antes de decidirmos se há ou não progresso real sendo feito. Entretanto, a maioria dos investidores continua esperançosa de que haverá alguns resultados positivos", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse à CNBC em uma entrevista nesta segunda-feira que os negociadores comerciais dos EUA estão buscando um aperto de mão em Londres para selar um acordo firmado por Trump e Xi para permitir a exportação de terras raras e ímãs da China para os Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,30%, para 42.633,12 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,01%, a 6.000,04 pontos, e o Nasdaq Composite ganhava 0,23%, para 19.574,76 pontos.

Sete dos 11 principais subsetores do S&P 500 tinham queda, sendo que as ações do setor de saúde perdiam 0,6%. Por outro lado, os papéis de tecnologia da informação avançavam 0,6%.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)