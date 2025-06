Trump: EUA estão indo bem em negociações com a China, que não é um país fácil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações comerciais entre os representantes do país e os da China "estão indo bem" em Londres, mas que o país asiático "não é fácil". No evento, "Invest America Roundtable", ele disse que terá mais informações em breve sobre as tratativas.

Segundo o republicano, os EUA não taxaram a China por anos, e agora cortaram o déficit pela metade com o país.

Conforme Trump, em conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os dois discutiram um acordo com Irã. "Queremos resolver a questão sem destruição e mortes", afirmou.

Questionado sobre um contraproposta de Teerã, ele afirmou que, no momento, o

Irã está "pedindo por coisas que não podemos oferecer para um acordo".

Sobre os conflitos na Califórnia, Trump afirmou que as tropas federais fizeram trabalho "fantástico" em Los Angeles. "Fizemos a coisa certa", indicou, citando o envio das forças.

Além disso, Trump defendeu que o governador do Estado, Gavin Newsom, deve ser preso por um "mau trabalho" no cargo.

Questionado sobre uma eventual retirada da Starlink das instalações federais por conta das recentes disputas com Elon Musk, disse que a empresa é um "bom serviço". "Não creio que vamos tirar da Casa Branca", apontou.