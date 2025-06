Trump dá a entender que apoiaria prisão do governador da Califórnia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira que apoiaria a prisão do governador da Califórnia, Gavin Newsom, em meio a protestos pró-imigração no Estado que motivaram o presidente a enviar a Guarda Nacional.

No sábado, Tom Homan, o manda-chuva dos assuntos sobre fronteira no governo, ameaçou prender qualquer pessoa que obstruísse os esforços de fiscalização da imigração no Estado, incluindo Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

Newsom respondeu durante uma entrevista à NBC News desafiando Homan a "acabar logo com isso" e seguir em frente com a prisão.

Questionado nesta segunda-feira sobre a declaração de Newsom desafiando Homan a prendê-lo, Trump disse: "Eu o faria".

(Reportagem de Steve Holland e Jasper Ward)