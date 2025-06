STF transmite depoimentos do golpe para se defender, diz cientista político

A transmissão na íntegra dos depoimentos dos acusados na trama golpista é uma forma do STF (Supremo Tribunal Federal) se defender de possíveis cortes dos partidos da direita nas redes sociais. A avaliação é de Fabio Andrade, cientista político da ESPM, no UOL News, no Canal UOL. Para ele, a decisão é uma resposta institucional aos possíveis ataques ao Supremo no caso da tentativa de golpe.

Uma questão que deve ter passado pela cabeça não só do Alexandre Moraes, mas do conjunto de 11 ministros, é que já tivemos oitivas anteriores que foram transmitidas em sua integralidade.

Então, nesse momento do tempo, criar uma mudança pode gerar um argumento na linha de: 'o que vocês querem esconder?' .

Olhando politicamente, e menos juridicamente, eu vejo que os ministros devem ter feito o seguinte cálculo: os grupos mais à direita dominam o terreno da comunicação digital. Então, basicamente, serão produzidos cortes altamente favoráveis a esse grupo. Isso é favas contadas.

Fabio Andrade

O professor Andrade ressaltou o mecanismo de defesa do STF ao disponibilizar todo o material dos depoimentos, citando dois fatos que, na avaliação dele, podem ter pesado nesta decisão.

O que resta ao tribunal para tentar se defender politicamente é disponibilizar todo o material e dizer [para a sociedade]: 'olhem a íntegra, não olhem recortes específicos'.

Então eu diria que foram dois cálculos políticos. O primeiro: ter que enfrentar reclamações sobre o critério de transmissão integral para esse julgamento. O segundo: os cortes virão, então é preciso dar uma resposta, inclusive institucional, sobre esses trechos.

[Dessa forma] a resposta vai estar dada: está transmitida integralmente. É quase toda uma leitura política, não uma leitura jurídica. Cada vez mais os tribunais constitucionais, em um contexto de polarização, têm assumido essa dimensão política - e isso não só no Brasil, mas no mundo todo.

Fabio Andrade

Bolsonaro será mais equilibrado ao jogar contra STF, diz cientista político

Fabio Andrade analisou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve seguir com seu discurso de que o STF é uma peça que tem um lado político e exerce perseguição aos movimentos de direita, mas será mais equilibrado desta vez, já que sua liberdade estará em jogo.

E por que ele vai tentar fazer isso de uma forma mais equilibrada? Basicamente porque, dessa vez, está em jogo a sua liberdade e ele não tem tantos elementos para se defender quanto no cargo de presidente.

Fabio Andrade

O cientista político citou ainda uma hipótese mais improvável de que o ex-presidente poderia invocar o direito ao silêncio, mas diz acreditar que não é o que deve acontecer.

Acredito que nesse momento em que a própria política externa norte-americana emite sinais de referendar esses movimentos mais à direita no mundo, me parece que não só o Bolsonaro, como pessoa física, mas o seu entorno lê essa movimentação e vai continuar batendo na tecla de que o STF tem um lado político e exerce em perseguição às pessoas de direita. É a hipótese mais provável nesse momento.

Fabio Andrade

Supremo interroga a partir desta tarde os réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no STF, marcou sessões de hoje até sexta para ouvir os oito acusados. Os interrogatórios serão transmitidos pela TV Justiça. O UOL também exibe o processo ao vivo, a partir das 14h — clique aqui para receber a notificação da transmissão.

