Starbucks reduz preços na China diante de concorrência acirrada

PEQUIM (Reuters) - A Starbucks anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir os preços de algumas de suas bebidas geladas na China em uma média de 5 iuanes (US$0,70), em meio à intensificação da concorrência e maior cautela de consumidores sobre gastos.

Em uma publicação na rede social Weixin, a rede de cafeterias norte-americana disse que vai oferecer preços mais "acessíveis" em dezenas de suas bebidas a partir de terça-feira, incluindo o frappuccino e bebidas sem café.

Embora a China seja o segundo maior mercado da Starbucks depois dos Estados Unidos, o mercado de café é muito competitivo e os consumidores têm sido mais cautelosos em relação aos gastos devido à desaceleração da economia e a preocupações com a estabilidade no emprego.

A nova abordagem pode reduzir o preço de algumas bebidas da Starbucks para até 23 iuanes, segundo a publicação.

Rivais chinesas como Luckin Coffee e Cotti chegam a cobrar pelas suas bebidas preços mínimos de 9,9 ou mesmo 8,8 iuanes, enquanto as empresas de grande porte JD.com e Alibaba Group entram no mercado de entrega de alimentos, acirrando a concorrência. Com ofertas e cupons, os consumidores de café chineses podem comprar uma bebida por apenas 2,9 iuanes.

Uma fonte próxima às operações da Starbucks disse que a empresa não estava reduzindo os preços em resposta à intensa competição de preços, mas procurando atrair mais clientes.

"A Starbucks provavelmente tem uma estratégia de longo prazo, que é focar na demanda por itens que não sejam a base de café no período da tarde entre os consumidores", disse a fonte.

A Starbucks havia dito anteriormente que não se envolveria em uma guerra de preços, mas passou a oferecer bebidas de tamanhos menores e emitir cupons de desconto para os clientes.

A gigante norte-americana também tem buscado reanimar seus negócios na China por meio da venda de participações.

