SovEcon eleva estimativa de safra russa de trigo para 82,8 milhões de t em 2025

São Paulo, 9 - A safra de trigo da Rússia deve atingir 82,8 milhões de toneladas neste ano, segundo a SovEcon. O volume é 1,8 milhão de toneladas maior que a projeção anterior da consultoria, que atribuiu o avanço ao clima favorável em regiões do sul, como Stavropol e Krasnodar. No entanto, as condições permaneceram ruins em Rostov, principal região produtora de trigo russo, observou a SovEcon em nota.Além disso, a SovEcon revisou para baixo sua estimativa da área total de cultivo do cereal, prevista para cair 400 mil de hectares, a 27,8 milhões de hectares. Isso deve ocorrer por causa de uma diminuição na área de trigo de primavera, agora estimada em 12,7 milhões de hectares, disse a consultoria.