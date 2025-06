Sheibaum diz que 'tudo parece indicar' que policiais mexicanos realizaram operação na Guatemala

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta segunda-feira (9), que "tudo parece indicar" que osa policiais locais entraram em território guatemalteco no dia 8 de junho durante uma operação, como a imprensa local havia informado anteriormente.

O governo do estado mexicano de Chiapas (sul) informou no domingo que policiais desse distrito mataram quatro supostos criminosos no município de Frontera Comalapa, limítrofe com a Guatemala, depois de uma perseguição contra um grupo de civis armados.

Versões da imprensa local apontam que na ação os agentes teriam entrado em território guatemalteco.

"Tudo parece indicar que sim", respondeu Sheinbaum ao ser consultada em sua habitual coletiva de imprensa sobre se os militares haviam cruzado a fronteira.

A presidente se mostrou contra a suposta incursão em território estrangeiro: "Não é bom que isso tenha ocorrido".

A operação ocorreu no marco do assassinato em 2 de junho de cinco policiais estaduais em Frontera Comalapa, afirmou o Ministério Público local em um comunicado.

Chiapas sofre com a violência ligada ao crime organizado, que, nos últimos anos, é responsável pelo deslocamento de centenas de pessoas. Segundo analistas, isso se deve ao fato de que os cartéis Jalisco Nueva Generación e Sinaloa disputam as rotas de tráfico de drogas na região.

Mais de 480.000 pessoas foram assassinadas no México desde dezembro de 2006, quando uma polêmica estratégia antidrogas com apoio de militares foi lançada.

