TV de 32 polegadas pode trazer recursos de tela grande; saiba como escolher

Se você quer trocar de TV, mas não quer gastar muito, a dica é comprar um modelo de 32 polegadas.

Com cerca de R$ 1.000, é possível encontrar um televisor que ofereça uma boa qualidade de imagem e até alguns recursos de telas grandes.

Importante saber

Na hora de comparar, verifique, por exemplo, se o controle remoto da TV que você gostou aceita comandos de voz para buscar séries e filmes nos serviços de streaming. Essa é uma função útil, que dispensa o trabalho lento e chato de digitar letra por letra do nome de cada atração.

Para fãs de games, vale procurar por modelos que tragam menu de jogos e até a possibilidade de jogar na tela da TV, sem precisar de videogame.

Além disso, a resolução também é importante, e quanto mais alta, melhor.

Confira, a seguir, uma lista de TVs de 32 polegadas com recursos e características que valem a pena:

Smart TV Aiwa

Modelo AWS-TV-32-BL-02-A

Resolução HD

Sistema operacional Android, com variedade de aplicativos

Duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Smart TV Philco

Modelo PTV32M9GACGB

Resolução HD

Sistema operacional Android, com variedade de aplicativos

Duas entradas HDMI, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Comando de voz apenas via celular, já que o controle remoto não oferece microfone

Smart TV TCL

Modelo S5400AF

Resolução Full-HD, pouco comum nesta faixa de preço; ponto positivo

Sistema operacional Android, com variedade de aplicativos e acesso ao serviço gratuito de streaming TCL Channel

Duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Smart TV LG

Modelo 32LR600B

Resolução HD

Sistema operacional webOS, com variedade de aplicativos, e acesso ao serviço gratuito de streaming LG Channels

Processador Alpha5 Gen 6 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Duas entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth, suporte a Apple AirPlay2 e com painel e otimizador de jogos

Controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente

Smart TV Philips

Modelo 32PHG6909/78

Resolução HD

Única desse tamanho com sistema operacional Google TV

Duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Smart TV Samsung

Modelo QN32LS03C

Tela Matte antirreflexo com resolução Full-HD e tecnologia QLED, trazendo painel de pontos quânticos para um maior volume de cores

Modo Arte, que exibe quadros quando a TV está desligada, e aceita molduras customizáveis, vendidas separadamente

Sistema operacional Tizen (com variedade de aplicativos), acesso ao serviço gratuito de streaming Samsung TV Plus, duas entradas HDMI, suporte a HDR10+ e conectividade Bluetooth

Com plataforma Gaming Hub, que permite jogar pelo Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

Compensa pagar mais por recursos extras?

Para Marcelo Zuffo, engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP, a resposta é sim.

"Ao oferecer comandos de voz, conexão com dispositivos da casa inteligente, qualidade superior de imagem [HDR, por exemplo, que deixa as imagens mais vivas] e até atualizações mais frequentes do sistema operacional, a TV consegue melhorar significativamente a experiência do usuário", afirma.

Pagar um pouco mais por um modelo de 32 polegadas com essas funcionalidades tende a oferecer maior longevidade e compatibilidade com apps e serviços de streaming. Marcelo Zuffo, engenheiro e professor

Quanto ao sistema operacional das Smart TVs, vale reforçar que é o mesmo, independentemente do tamanho da tela. Mas isso não quer dizer que não exista diferença no desempenho da plataforma.

"A interface, os aplicativos e as atualizações são as mesmas, mas a performance pode variar bastante, de acordo com o processador e a quantidade de memória RAM do aparelho", diz o entrevistado.

"É por isso que TVs menores e mais acessíveis, com chips mais simples, costumam apresentar lentidão na navegação, carregamento de apps ou no uso dos comandos de voz, podendo comprometer a experiência do consumidor", completa.

Qual a melhor resolução?

A maioria das TVs de 32 polegadas oferecem resolução HD, mas há também modelos Full-HD, chegando a 1.920 por 1.080 pixels, a mesma definição da TV digital aberta e da maioria dos conteúdos que você vê em casa.

"Em televisores menores, a diferença de resolução é perceptível, mas limitada, e depende da distância de visualização", afirma JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM.

"De forma prática, se o espectador estiver a uma distância de dois metros ou mais, a diferença entre uma TV HD ou Full-HD de 32 polegadas torna-se praticamente imperceptível, já que o olho humano não consegue distinguir os detalhes adicionais proporcionados pela maior resolução", diz.

"Por outro lado, em distâncias menores, as diferenças ficam mais evidentes, especialmente em conteúdos com muitos detalhes visuais, como filmes ou jogos em alta definição", destaca Rodrigues.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.