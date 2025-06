Rússia envia número recorde de drones explosivos contra a Ucrânia, que revida em território russo

A Rússia lançou um número recorde de 479 drones explosivos contra a Ucrânia durante a noite de domingo (8) para segunda-feira (9), anunciou a Força Aérea Ucraniana. Essa nova série de ataques ocorre enquanto Moscou continua a rejeitar as exigências de Kiev por um cessar-fogo. Os dois países em guerra também trocaram prisioneiros nas últimas horas.

De acordo com um comunicado da Força Aérea Ucraniana, 460 desses drones foram interceptados ou neutralizados, juntamente com 19 dos 20 mísseis disparados pela Rússia.

Em 1º de junho, a Ucrânia relatou ter sido alvo de 472 drones durante a noite, um recorde.

A contra-ofensiva de Kiev levou a um dos mais intensos ataques de drones ucranianos em território russo desde o início do conflito, forçando uma empresa de eletrônicos a suspender temporariamente a produção na região da Chuváchia, no rio Volga, informou o governador da região na segunda-feira.

O ataque a cerca de 1.300 km da fronteira com a Ucrânia, não causou vítimas, afirmou o governador Oleg Nikolayev, em um comunicado publicado no Telegram. No entanto, ele esclareceu que "foi tomada uma decisão responsável de suspender temporariamente a produção para garantir a segurança dos funcionários" da empresa VNIIR, onde os drones caíram.

Outro drone caiu em campos perto da capital da região, Cheboksary, disse Oleg Nikolayev. Os militares ucranianos informaram em um comunicado no Telegram, na segunda-feira, que "pelo menos dois drones" atingiram a fábrica da VNIIR, especializada na fabricação de equipamentos de navegação usados ??em drones de ataque, bombas aéreas guiadas e armas de alta precisão.

Segundo os militares ucranianos, o ataque provocou um incêndio de grandes proporções na usina VNIIR. A informação não foi verificada de forma independente por agências de notícias.

O Ministério da Defesa russo informou no Telegram que suas unidades abateram dois drones na região da Chuváchia. Em toda a Rússia, os sistemas de defesa aérea destruíram 49 drones ucranianos durante a noite.

De acordo com Kiev, seus ataques em território russo visam destruir a infraestrutura essencial aos esforços de guerra de Moscou e são uma resposta aos ataques russos.

Um ataque de drone ucraniano na região russa de Voronezh, na fronteira com a Ucrânia, danificou um gasoduto, interrompendo o fornecimento de gás a 22 clientes, de acordo com o governador da região, Alexander Gusev.

Esta nova série de ataques de drones russos ocorre no momento em que Kiev e Moscou trocam prisioneiros e corpos de soldados mortos nas linhas de frente.

Troca de prisioneiros

A Rússia informou que um novo grupo de prisioneiros de guerra foi trocado entre Kiev e Moscou nesta segunda-feira, conforme acordado na semana passada durante a segunda rodada de negociações de paz russo-ucranianas em Istambul.

"Um primeiro grupo de militares russos com menos de 25 anos foi repatriado de territórios sob controle do regime de Kiev. Em troca, o mesmo número de militares ucranianos foi transferido", anunciou o Ministério da Defesa russo em um comunicado, sem especificar o número de soldados trocados.