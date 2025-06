Republicanos avançam com agenda tributária de Trump em meio a alertas sobre dívida

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados republicanos no Congresso estão determinados a aprovar sua agenda de cortes de impostos em uma iniciativa que, em grande parte, tem abandonado alegações de longa data do partido sobre disciplina fiscal, simplesmente negando os alertas de que a medida aumentará a dívida federal.

O esforço tem atraído a ira de Elon Musk, outrora aliado próximo de Trump e o maior doador dos republicanos na eleição de 2024, o que deu um impulso a membros do partido que se opõem ao projeto de lei, classificando-o publicamente como uma "abominação repugnante" e abrindo uma disputa pública com Trump.

No entanto, os líderes republicanos do Congresso continuam determinados a cumprir as promessas de campanha de Trump por meio de suas estreitas maiorias no Senado e na Câmara dos Deputados até 4 de julho, ignorando as advertências do Escritório de Orçamento do Congresso e de uma série de economistas e especialistas.

"Toda a conversa sobre como esse projeto de lei vai gerar um aumento em nosso déficit está absolutamente errada", disse o presidente do Comitê Financeiro do Senado, Mike Crapo, a repórteres após uma reunião com Trump na semana passada.

Fora de Washington, os mercados também têm levantado alertas sobre o aumento da dívida do país, principalmente depois que a Moody's cortou sua nota de crédito para os EUA.

O projeto de lei também visa aumentar o teto de endividamento autoimposto pelo governo em até US$5 trilhões, uma medida que o Congresso deve tomar até meados do ano ou correrá o risco de um calote dos US$ 36,2 trilhões em dívidas.

"A dívida e os déficits não parecem importar para a atual liderança republicana, incluindo o presidente dos Estados Unidos", disse Bill Hoagland, ex-assessor republicano do Senado que trabalhou em projetos de lei fiscais.

Os poucos opositores republicanos no Senado podem ser suficientes para bloquear a aprovação do projeto em uma câmara que o partido controla por 53 a 47 votos. No entanto, alguns deles parecem estar se entusiasmando com a legislação, dizendo que os cortes de gastos que eles buscam podem ter que esperar por projetos de lei futuros.

"Trinta anos demonstraram que é muito mais fácil falar sobre essas coisas quando se está fora do poder do que realmente fazer algo a respeito quando se está no poder", disse Jonathan Burks, que foi um dos principais assessores do ex-presidente da Câmara dos Deputados Paul Ryan.

"Ambos os partidos realmente nos empurraram na direção errada com relação ao problema da dívida", disse ele.

A negação de Crapo sobre o custo do projeto de lei de Trump ocorreu horas depois que o Escritório de Orçamento informou que a legislação que a Câmara aprovou por um único voto no mês passado acrescentaria US$2,4 trilhões à dívida nos próximos 10 anos. Os custos dos juros elevariam o preço total para US$3 trilhões, segundo o relatório.