Reino Unido amplia auxílio de inverno com custo de 1 bilhão de libras sem elevar dívida pública

O governo do Reino Unido anunciou que cerca de 9 milhões de aposentados na Inglaterra e no País de Gales receberão o auxílio para aquecimento no inverno, após a ampliação da faixa de renda para elegibilidade. Agora, todos os pensionistas com rendimento anual de até 35 mil libras terão direito ao pagamento. A medida, segundo o comunicado oficial, garante que "nenhum aposentado de baixa ou média renda ficará de fora".

O valor será de 200 libras por domicílio, ou 300 libras quando houver alguém com mais de 80 anos.

O pagamento será automático e nenhum aposentado precisará se cadastrar. A mudança representa um custo de cerca de 1,25 bilhão de libras na Inglaterra e no País de Gales, mas com economia estimada de 450 milhões de libras em comparação ao antigo modelo universal.

Segundo o comunicado, "os custos serão contabilizados no Orçamento e incorporados na próxima previsão da Escritório de Responsabilidade Orçamentária".

O governo afirma que a medida "não levará a um aumento permanente do endividamento público", pois será financiada dentro das regras fiscais vigentes.

"Tomar a decisão de direcionar os pagamentos foi difícil, mas correta", afirmou a ministra das Finanças, Rachel Reeves. A medida também pretende oferecer previsibilidade aos beneficiários. "Fazer essas mudanças agora dá segurança às pessoas e garante que os pagamentos possam ser feitos a tempo neste inverno", diz o comunicado.

A iniciativa é válida apenas para Inglaterra e País de Gales. Escócia e Irlanda do Norte receberão repasses proporcionais, mas definirão suas próprias políticas.