Referendos na Itália sobre cidadania e trabalho fracassam por baixa participação

Por Angelo Amante e Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - As propostas de referendo na Itália para flexibilizar as leis de cidadania e endurecer as regras de proteção ao emprego fracassaram na segunda-feira devido ao baixo comparecimento dos eleitores, segundo a agência de pesquisas YouTrend, em um revés para a oposição de centro-esquerda e para os sindicatos que as defenderam.

Dados oficiais de cerca de metade das seções eleitorais mostraram que um pouco menos de 30% dos eleitores aptos a votar haviam votado ao final de dois dias de votação, muito aquém dos 50% mais um do eleitorado necessários para tornar a votação legalmente vinculante.

O resultado é um golpe para a coalizão de partidos de oposição de centro-esquerda, grupos da sociedade civil e o sindicato CGIL que apoiaram as perguntas do referendo, e uma vitória para a primeira-ministra Giorgia Meloni, que se opôs fortemente a elas.

Meloni e os aliados de direita incentivaram seus partidários a boicotar a votação. A primeira-ministra visitou uma seção eleitoral em Roma no domingo, mas não votou, uma tática que ela havia indicado que adotaria.

As forças da oposição esperavam que a adesão às questões dos direitos trabalhistas e dos problemas demográficos da Itália pudesse ajudá-las a desafiar Meloni, algo que elas têm lutado para fazer desde que ela chegou ao poder em 2022.

"A oposição queria transformar o referendo em uma votação sobre o governo Meloni. A resposta é muito clara: o governo sai mais forte e a oposição mais fraca", disse Giovanbattista Fazzolari, subsecretário de Estado e assessor próximo de Meloni.

BAIXO COMPARECIMENTO

Um dos cinco referendos foi sobre a redução do período de residência necessário para solicitar a cidadania italiana por naturalização para cinco anos, em vez de 10 anos, o que, segundo os organizadores, afetaria cerca de 2,5 milhões de pessoas.

Em um país que está sofrendo um declínio acentuado na taxa de natalidade, alguns economistas acreditam que atrair mais estrangeiros é vital para impulsionar uma economia anêmica, enquanto grupos de direitos fizeram campanha pelo "Sim" para promover a integração dos trabalhadores imigrantes.

As outras quatro perguntas do referendo referiam-se a uma reversão das liberalizações do mercado de trabalho introduzidas há uma década e a uma ampliação das regras de responsabilidade sobre acidentes de trabalho para empresas que dependem de empreiteiros e subempreiteiros.

"Seja acima de 30% ou abaixo de 30%, esse é um número baixo, abaixo das expectativas e metas estabelecidas pelos promotores", disse Lorenzo Pregliasco, da YouTrend, ao canal de notícias italiano SkyTG24.