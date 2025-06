Receita encontra cocaína em 'bolinhas de isopor' no Aeroporto de Guarulhos

A Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, identificou, no último final de semana, uma tentativa sofisticada de envio de cocaína para o exterior. O caso foi descoberto durante a seleção de cargas para inspeção.

A droga estava escondida em um local inusitado: dentro de bolinhas de isopor usadas para proteger vasos de vidro do tipo Murano. A carga seria despachada para a Austrália, país onde o preço da cocaína está entre os mais altos do mundo.

As informações foram divulgadas pela Receita nesta segunda, 9.

Ao todo, 12 caixas iam ser despachadas como carga regular, cada uma contendo um vaso envolto por centenas de bolinhas de isopor.

A primeira vistoria não identificou irregularidades. Mesmo sem sinais evidentes, o trabalho de inteligência de carga e a indicação da embalagem como ponto de interesse pelos cães de faro da Receita indicaram que havia 'algo fora do padrão'.

A equipe de análises e ações táticas decidiu realizar uma nova checagem.

Ao abrir as bolinhas de isopor, os agentes encontraram um pó branco com características de cocaína. "Devido à complexidade do disfarce, cada esfera teve que ser cuidadosamente aberta", destacou a Receita.

A droga ainda será pesada oficialmente e, em seguida, encaminhada à Polícia Federal.