Qualcomm fecha compra da britânica Alphawave IP por US$ 2,4 bilhões

A empresa britânica de semicondutores Alphawave IP Group fechou um acordo para ser adquirida pela americana Qualcomm, por US$ 2,4 bilhões, após dois meses de negociações.

A Alphawave IP, que é listada em Londres, disse nesta segunda-feira (9) que os acionistas que aceitarem a proposta de compra receberão US$ 2,48 por ação. O valor equivale a um ágio de 96% em relação ao preço de fechamento da ação em 31 de maio, um dia antes de a Qualcomm anunciar interesse pela empresa.

Em 1º de abril, a Qualcomm, que tem sede em San Diego, revelou que estava considerando uma oferta pela Alphawave IP, sem divulgar detalhes financeiros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.