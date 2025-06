Pai de Musk diz que briga do filho com Trump foi motivada por 'estresse intenso'

A briga entre Donald Trump e Elon Musk foi desencadeada por meses de estresse intenso em ambos os lados, e a batalha pública entre o presidente dos EUA e o doador bilionário precisa parar, disse o pai de Musk à Reuters nesta segunda-feira.

Trump e Musk começaram a trocar insultos na semana passada nas mídias sociais, com o presidente-executivo da Tesla e da SpaceX descrevendo o projeto de lei de impostos e gastos do presidente como uma "abominação nojenta".

Perguntado se ele acha que seu filho cometeu um erro ao se envolver em uma discussão pública com o presidente, Errol Musk disse que as pessoas às vezes não conseguem pensar com a clareza que deveriam "no calor do momento".

"Eles tiveram cinco meses de estresse intenso", declarou Musk à Reuters em uma conferência em Moscou organizada por magnatas russos conservadores.

"Com toda a oposição eliminada e duas pessoas restantes na arena, tudo o que eles fizeram foi se livrar de tudo e agora estão tentando se livrar um do outro — bem, isso tem que parar."

Questionado sobre como isso terminaria, ele disse: "Ah, vai terminar com uma boa nota — muito em breve."

Nem a Casa Branca nem Musk puderam ser contatados para comentar o assunto fora do horário comercial normal dos EUA.

Trump disse no sábado que seu relacionamento com Musk havia terminado e que haveria "sérias consequências" se o homem mais rico do mundo decidisse financiar os democratas dos EUA que concorrem contra os republicanos que votam a favor da lei de impostos e gastos.

Musk financiou uma grande parte da campanha presidencial de Trump em 2024. Trump nomeou Musk para liderar um esforço para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.

Falando ao lado do empresário russo sancionado Konstantin Malofeyev, o pai de Musk elogiou o presidente Vladimir Putin como um "homem muito estável e agradável". Ele acusou a "mídia falsa" do Ocidente de projetar "um absurdo completo" sobre a Rússia e de apresentá-la como um inimigo.