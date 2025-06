Ouro fecha em alta, em sessão atenta às negociações comerciais entre EUA e China

Os contratos futuros de ouro fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em uma sessão na qual chegaram a ser pressionados pelas perspectivas de redução nas tensões comerciais a partir das negociações entre Estados Unidos e China. No entanto, ao longo do dia, o otimismo por um acordo foi reduzido, o que aumentou a cautela nos mercados. Além disso, o enfraquecimento do dólar ante outras divisas fortes deu impulso às cotações do metal.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,25% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.354,9 por onça-troy.

Segundo a Fox Business, uma autoridade do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que não há um prazo definido para o fim das negociações comerciais bilaterais com a China. A delegação americana quer que as conversas ocorram de forma orgânica para permitir discussões substantivas. Os enviados dos EUA já iniciaram hoje a segunda rodada de negociações presenciais, que se reúnem com os representantes em Londres.

A perspectiva para o metal precioso piorou devido à melhora do sentimento de risco e ao potencial fortalecimento do dólar, afirma Fawad Razaqzada, da StoneX, em nota. Com as negociações comerciais de alto nível entre EUA e China em andamento, as esperanças são altas para que as duas nações deixem de lado suas diferenças e trabalhem em um acordo, afirma Razaqzada. Diante desse cenário, a perspectiva de curto prazo parece pessimista para o metal. Uma correção de curto prazo para baixo nos preços é possível. No entanto, os indicadores técnicos de negociação ainda são otimistas e ainda há potencial para novos ganhos, acrescenta.

*Com informações Dow Jones Newswires