Candidatos a prefeito e vereador em MG forjaram o próprio sequestro, diz PF

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (9) uma operação contra candidatos a prefeito e vereador de Senador José Bento (MG) que teriam forjado um sequestro e uma tentativa de homicídio nas eleições municipais de 2024.

O que aconteceu

Natan Souza Silva (PSD), o Natan da Saúde, e Thiago Rubens (PSD) são investigados por crime eleitoral. Silva foi candidato à prefeitura, mas não conseguiu se eleger. Já Thiago Rubens (PSD) foi eleito vereador.

Além de sequestro, eles teriam forjado uma tentativa de homicídio. O carro em que eles estavam foi encontrado com marcas de tiros após um compromisso de campanha. O suposto crime aconteceu às vésperas do pleito municipal. Os dois foram encontrados numa rodovia entre Espírito Santo do Pinhal (SP) e Mogi Guaçu (SP) um dia antes do primeiro turno, em 5 de outubro.

Em entrevista à EPTV, na época do episódio, Silva disse ter sido levado a uma fazenda no interior de São Paulo. "Temia pela minha vida", afirmou na ocasião. Já Rubens afirmou que os sequestradores queriam impedi-los de votar. "'Não vai votar no domingo', foi a única coisa que eles falaram", disse.

Para a PF, porém, "os próprios candidatos teriam forjado o crime com o auxílio de terceiros". "O objetivo seria gerar comoção social para obter vantagens no pleito eleitoral", disse a PF em nota.

O UOL tenta contato com Silva e Rubens e com a Câmara Municipal do município. Se houver resposta, o texto será atualizado.

A Policia Federal cumpriu dez mandados judiciais. Foram oito pedidos de busca e apreensão e dois pedidos de prisão temporária.