iPhone de cara nova: conheça os recursos do iOS 26 anunciados pela Apple

A Apple anunciou hoje novos recursos e uma grande transformação visual para o próximo sistema operacional do iPhone: o iOS 26 — como rumores já indicavam, a empresa não seguirá a sequência numérica, que seria iOS 19.

As novidades foram apresentadas durante a conferência anual WWDC (Worldwide Developers Conference). O iOS 26 deve ser lançado oficialmente junto com o novo iPhone, previsto para setembro. A versão de testes estará disponível a partir de hoje para os desenvolvedores e um beta público chega no mês que vem.

O que tem de novidade no iOS 26?

Novo visual. Os aplicativos agora serão exibidos em ícones translúcidos e mais realistas, seguindo a interface do visionOS, sistema operacional dos óculos de realidade mista Apple Vision Pro. Algumas animações parecem flutuar na tela. Esta é a maior mudança visual do sistema desde o iOS7, de 2013.

A Apple destacou durante a apresentação o termo Liquid Glass, um efeito na interface que simula a transparência de um vidro, para trazer maior foco ao conteúdo. "O novo design se estende à Tela Inicial e à Tela de Bloqueio, tornando-as mais pessoais e expressivas", descreveu a empresa em comunicado.

Imagem: Apple

Tela de bloqueio 3D. Existe uma opção de usar imagens que parecem em terceira dimensão. Elas dão esse efeito conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Nova interface na câmera. O app Câmera ganhou um visual mais limpo e direto ao ponto. O menu de ferramentas avançadas foi reorganizado e "escondido", para priorizar registros rápidos e espontâneos. Agora são apenas dois botões principais, Foto e Vídeo.

WWDC 2025: novo visual da câmera do iPhone com o iOS 26 Imagem: Reprodução/Apple

Personalização e enquete no app de mensagens. Será possível personalizar imagens de plano de fundo em conversas dentro do serviço de troca de mensagens da empresa. Você poderá, por exemplo, gerar uma imagem usando o Apple Intelligence. Além disso, os usuários conseguirão criar enquetes dentro dos chats.

O app de mensagens também permitirá filtros de remetentes desconhecidos e conhecidos.

E a inteligência artificial da Apple?

Mesmo enfrentando atrasos e desafios técnicos comparada aos concorrentes, a Apple anunciou uma série de funções que usam sua IA, a Apple Intelligence, nos dispositivos da marca. No caso do iPhone, temos:

Tradução ao vivo. Funcionará para traduzir texto e áudio nos aplicativos de Mensagens, FaceTime (chamada ao vivo) e Telefone.

Chamadas em espera. O sistema pode "guardar seu lugar na linha" enquanto você espera um retorno. Por exemplo: você liga para uma empresa e ela te deixa aguardando com uma música de fundo; quando a ligação for transferida para um humano, o celular te avisa com um alerta na tela.

Triagem de ligações baseadas no Correio de Voz. A promessa é que de que o iPhone conseguirá identificar dados de chamadas de contatos que não estão salvos na agenda e fornecer aos usuários detalhes para que eles decidam atender ou não a ligação.

IA consegue "visualizar" a tela do iPhone. Com um print da tela, o celular exibirá novas funções inteligentes a partir do que ele "vê". Se a imagem tiver a data de um evento, por exemplo, o iPhone pode adicionar as informações em seu calendário.

Também é possível fazer buscas a partir disso, como a partir da imagem de uma blusa, de um tênis, de um móvel para casa.

WWDC 2025 - tela do iPhone com o novo modo de buscas a partir do print da tela no iOS 26 Imagem: Reprodução/Apple

Criação de emojis. Agora dará para misturar dois emojis para criar novos a partir de descrições feitas com o Genmoji. A Apple promete ainda mais personalização com base em fotos e expressões.

Meu iPhone vai receber o novo sistema?

O iOS 26 chega para os celulares da Apple a partir do iPhone 11. Veja a lista completa:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

IPhone SE (3ª geração)

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

IPhone SE (2ª geração)

iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Os recursos da Apple Intelligence, que dependem de maior poder de processamento, estarão disponíveis apenas na linha iPhone 16 (todos os modelos), e no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

