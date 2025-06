O homem que construiu um prédio incomum para resistir a um projeto turístico na China

Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre de Chen Tianming, feita de tábuas de madeira e vigas torcidas, simboliza a obstinação de um homem sozinho contra o sistema.

Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou (sudoeste), para construir um projeto turístico.

Mas Chen, de 42 anos, recusou-se a sair e, após o fracasso do projeto, desafiando uma série de ordens de demolição, construiu, andar por andar, seu excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência.

A imprensa chinesa compara o edifício de 10 andares, com escadas trêmulas, varandas e extensões extravagantes, aos do universo fantástico do cineasta de animação japonês Hayao Miyazaki.

"Comecei a construir por necessidade, tentando renovar e ampliar nossa casa, mas depois se tornou uma paixão e um passatempo", explica Chen à AFP.

Os andares superiores, onde ele dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento.

"Quando estou lá em cima, tenho a impressão de ser um nômade", diz Chen.

"As pessoas costumam dizer que é perigoso e que deveria ser demolido", afirma Chen, "mas nunca permitirei que ninguém o destrua".

- Província endividada -

As autoridades locais tinham o projeto de construir uma estação turística de mais de 300 hectares, incluindo um teatro e um lago artificial.

Mas seus pais recusaram a indenização proposta e ele jurou ajudá-los a proteger a casa que seu avô construiu nos anos 1980.

Quando a vila foi esvaziada e demolida, Chen permaneceu no local, chegando a dormir sozinho em sua casa por dois meses "caso os promotores viessem demoli-la durante a noite".

Seis meses depois, a província endividada abandonou o projeto e Chen ficou na "casa-prego", como os chineses chamam as residências cujos proprietários desobedecem às ordens de demolição.

Como consequência da rápida urbanização do país e de leis incompletas sobre propriedade privada, as "casas-prego" aparecem regularmente nas notícias quando conseguem atrasar ou modificar importantes projetos imobiliários.

Em agosto passado, sua casa foi classificada como construção ilegal e Chen recebeu a ordem de destruir tudo em cinco dias, exceto a casa original.

Chen apresentou recursos judiciais contra a demolição. "Não estou preocupado. Não há mais um projeto de desenvolvimento, não há mais razões para demolir", afirma enquanto espera.

- Atração turística -

A casa incomum de Chen se tornou ironicamente uma atração turística.

Nas redes sociais a qualificam como "a casa-prego mais estranha da China" e a comparam às construções dos filmes de animação japoneses "O Castelo Animado" e "A Viagem de Chihiro".

De noite, a torre iluminada com faróis chineses, oferece um espetáculo único.

"É magnífico", diz He Diezhen, um turista enquanto tira fotos. "Se não há nenhum problema de segurança, poderia se tornar um lugar icônico da região", acrescenta.

As pessoas sonham em construir sua própria casa, mas são poucos os que conseguem", disse Chen.

"Eu não apenas sonhei. Eu fiz", conclui, orgulhoso.

