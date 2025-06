Novo sistema não funcionará em iPhones antigos; saiba se o seu está de fora

A Apple anunciou hoje mudanças no sistema operacional do iPhone. Entre os destaques, estão um visual repaginado de ícones e aplicativos, além de recursos que usam inteligência artificial para facilitar o dia a dia.

Com a nova versão, chamada iOS 26, modelos mais antigos do celular da marca não estarão aptos a receber a atualização.

Qual iPhone receberá o novo sistema?

Todos os aparelhos lançados antes do iPhone 11 ficarão de fora da atualização. Segue a lista completa dos modelos compatíveis com o iOS 26:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

IPhone SE (3ª geração)

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Já as funções da Apple Intelligence (pacote de IA da empresa), que demandam uma capacidade de processamento superior, estarão disponíveis apenas:

Linha iPhone 16 (todos os modelos)

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

A mudança não significa que os celulares mais antigos ficarão inutilizados. Porém, esses iPhones não vão receber os novos recursos do iOS 26 e atualizações de segurança do sistema. Assim, com o passar do tempo, alguns apps podem parar de funcionar.

Se o seu celular ficou de fora, a boa notícia é que alguns aparelhos já podem ser encontrados com desconto, inclusive o último lançamento, iPhone 16e. Selecionamos adiante iPhones que receberão o iOS 26 e estão com até 43% OFF.

O que tem de novo no iOS 26

As novidades do iOS 26 passam pelo layout, interface da câmera e mais. Confira algumas delas:

Novo visual. Os aplicativos agora serão exibidos em ícones translúcidos e mais realistas, seguindo a interface do visionOS, sistema operacional dos óculos de realidade mista Apple Vision Pro. Algumas animações parecem flutuar na tela. Esta é a maior mudança visual do sistema desde o iOS 7, de 2013.

Tela de bloqueio 3D. Existe uma opção de usar imagens que parecem em terceira dimensão. Elas dão esse efeito conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Tradução ao vivo. Funcionará para traduzir texto e áudio nos aplicativos de Mensagens, FaceTime (chamada ao vivo) e Telefone. Tudo usando a Apple Intelligence.

Nova interface na câmera. O app Câmera ganhou um visual mais limpo e direto ao ponto. O menu de ferramentas avançadas foi reorganizado e "escondido", para priorizar registros rápidos e espontâneos. Agora são apenas dois botões principais, Foto e Vídeo.

Mais funções no app de mensagens. Será possível personalizar o plano de fundo das conversas no serviço de troca de mensagens da empresa — inclusive, com uma imagem gerada pela Apple Intelligence. Além disso, os usuários conseguirão criar enquetes dentro dos chats, ter filtros de remetentes desconhecidos e conhecidos, e ver quando alguém está digitando algo. Assim, o app nativo ganha recursos que já conhecemos no WhatsApp.

Novo app dedicado a jogos. O Apple Games é um biblioteca de jogos baixados da App Store, além de mostrar novidades dos desenvolvedores, atividades dos amigos e desafios.

Chamadas em espera (Hold Assist). O sistema pode "guardar seu lugar na linha" enquanto você espera um retorno. Por exemplo: você liga para uma empresa e ela te deixa aguardando com uma música de fundo; quando a ligação for transferida para um humano, o celular te avisa com um alerta na tela.

Quando o iOS 26 será liberado?

O iOS 26 deve ser lançado oficialmente junto com o novo iPhone, previsto para setembro.

A versão de testes estará disponível a partir de hoje para os desenvolvedores e um beta público chega no próximo mês.

