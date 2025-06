Não temos notícia oficial sobre Thiago, diz mulher do ativista

Os familiares de Thiago Ávila ainda não receberam um comunicado oficial sobre a situação dele e dos outros tripulantes do barco interceptado por Israel, afirmou Lara Souza, mulher do ativista brasileiro, em entrevista ao UOL News hoje.

Thiago faz parte de um grupo de ativistas que estava no navio Madleen, que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. A embarcação foi interceptada pela Marinha israelense antes de chegar ao território palestino.

Ainda não tivemos nenhuma notícia oficial. Hoje cedo, consegui falar com um representante da embaixada do Brasil em Tel Aviv. Ele me disse que o único informe que tiveram até agora foi de que o Thiago estava bem de saúde, mas eles também não conseguiram contato direto com ele e ainda não têm muitas informações para passar.

Pelo que soubemos, eles ainda estão no mar e ainda não chegaram ao porto de Israel. Estamos esperando ter algum contato e alguma forma de falar com ele. Lara Souza, mulher do ativista Thiago Ávila

Lara se emocionou ao falar da mobilização pública pedindo para que o grupo de ativistas seja liberado com segurança. Ela também relatou a dificuldade para obter uma ação ágil junto ao governo federal.

Com sabíamos dos possíveis cenários, estávamos tentando nos preparar para eles. Tentamos contato com várias autoridades, com assessores da presidência e com o Itamaraty para ter um canal prévio, mas não conseguimos um meio de resposta rápida.

Estamos tentando uma reunião com o Itamaraty, mas ainda não conseguimos. Estamos tentando via parlamentares ter uma reunião para trazê-lo de volta para o Brasil. A própria embaixada não conseguiu as informações.

Estamos tentando todos os canais possíveis e justamente por isso falamos da mobilização das pessoas. Precisamos que os governos, não só do Brasil para trazer Thiago de volta, sejam pressionados para que os ativistas e voluntários do barco sejam trazidos de volta aos seus países em condições de segurança e dignidade.

Em outros países, as pessoas estão fazendo mobilizações nas ruas para trazer seus voluntários de volta para casa. Estamos tentando fazer isso aqui pelo Thiago também. Lara Souza, mulher do ativista Thiago Ávila

Veja a íntegra do programa: