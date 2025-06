MP sobre IOF vai reduzir gasto tributário infraconstitucional em ao menos 10%, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida provisória que reformulará o decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) vai prever a redução do gasto tributário de natureza infraconstitucional em pelo menos 10%.

Haddad se reuniu na noite do domingo, 8, em Brasília, com a cúpula do Congresso e líderes partidários para discutir alternativas à elevação do IOF. Além de chegarem a um acordo sobre alíquotas mais baixas, o ministro e os parlamentares definiram outras iniciativas compensatórias à perda de arrecadação. "[A reunião] Foi muito produtiva e com grande grau de maturidade", disse o ministro.

A MP tem entre os objetivos, segundo Haddad, "corrigir distorções no sistema de crédito", com a aproximação dos impostos pagos pelos bancos com o que é desembolsado pelas demais instituições financeiras.

Haddad disse também que o mercado de apostas esportivas será um dos focos da MP, que será publicada após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à França. O desembarque da comitiva presidencial está marcado para a noite desta segunda-feira, 9.

O ministro afirmou que o governo está "tecnicamente disponível para encaminhar o novo desenho" das medidas. "Precisamos do pulso das lideranças para poder voltar à mesa", disse Haddad, que ainda revelou que uma nova reunião sobre gastos primários será realizada.