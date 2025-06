Morre segunda vítima de explosão em posto de gasolina no centro do Rio

Morreu nesse domingo (8) a segunda vítima da explosão em um posto de gasolina na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o frentista Paulo dos Santos, de 61 anos, não resistiu aos graves ferimentos. Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, morreu no sábado (7).

O acidente ocorreu na madrugada de sábado, durante o abastecimento do cilindro de um veículo com gás natural veicular (GNV).

"O gás natural veicular é uma fonte de energia segura, sustentável e responsável por sustentar milhões de famílias no Brasil. Quando instalado e utilizado dentro das normas técnicas e legais, o GNV oferece total confiabilidade".

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de estado do Rio de Janeiro (Sindirepa) publicou nota afirmando que o episódio, embora grave, não representa a realidade do GNV no Brasil.

O Sindirepa pediu reforço na fiscalização dos locais que instalam kits GNV de maneira ilegal e anunciou uma reunião na próxima quinta-feira (12) com autoridades e representantes do setor para tratar da questão.



