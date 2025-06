Ministério da Agricultura autoriza retomada de produção da Solar, no Ceará

São Paulo, 9 - O Ministério da Agricultura autorizou a retomada da produção de refrigerantes da Solar, de Fortaleza (CE). Conforme nota da pasta divulgada na sexta-feira, 6, a liberação ocorreu após a apresentação, pela empresa, de documentos técnicos que "comprovam a correção definitiva do vazamento identificado anteriormente no sistema de resfriamento da linha de produção".A produção havia sido suspensa preventivamente esta semana, após a identificação de uma possível falha no sistema de resfriamento. A medida, segundo a Agricultura, foi tomada de forma conjunta com a empresa, que detectou o problema na tarde da terça-feira , 3. Ainda conforme o comunicado do ministério, a ação foi classificada como "cautelar" e teve como objetivo "garantir a segurança do processo produtivo".Na sexta, a autorização de retomada foi baseada na conclusão das ações corretivas e na verificação realizada pela equipe de fiscalização do Ministério da Agricultura, que atestou que o processo produtivo voltou a operar em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação.Com relação aos cerca de 9 milhões de litros de bebidas que aguardam análise, o ministério aguarda agora a emissão do laudo oficial do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA). "Até o momento, os laudos preliminares apresentados pela própria empresa não indicam a presença de contaminação nos produtos", diz a pasta na nota. "No entanto, cautelarmente, a comercialização das bebidas permanecerá suspensa até a conclusão das análises oficiais, prevista para a próxima semana."