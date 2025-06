Minério de ferro cai com persistência da deflação na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, já que os dados fracos da China, principal consumidor, pesaram sobre o sentimento dos investidores, embora as esperanças de progresso nas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo tenham limitado as perdas.

O contrato setembro do minério de ferro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em queda de 0,71%, a 703 iuanes (US$97,83) a tonelada métrica.

O minério de ferro de referência na bolsa de Cingapura recuava quase 1%, para US$94,65 a tonelada, por volta das 8h20 (horário de Brasília).

A deflação ao produtor na China se aprofundou para seu pior nível em quase dois anos em maio, enquanto os preços ao consumidor ampliaram as quedas, já que a economia enfrentou tensões comerciais e uma prolongada desaceleração no setor imobiliário.

Três dos principais assessores do presidente dos EUA, Donald Trump, vão se reunir com seus homólogos chineses em Londres na segunda-feira para conversações com o objetivo de resolver uma disputa comercial entre as duas superpotências que tem mantido os mercados globais no limite.

Embora os dois países tenham concordado com uma trégua comercial de 90 dias em 12 de maio em Genebra, esse acordo temporário não abordou as preocupações mais amplas que prejudicam o relacionamento bilateral. O mercado está ansioso para ver se um acordo final será firmado, aliviando a pressão sobre o crescimento econômico global.