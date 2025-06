Metaplanet quer acumular 210 mil bitcoins até 2027 e planeja captação recorde no Japão

A Metaplanet anunciou planos de elevar suas reservas de bitcoin a 210 mil unidades até o fim de 2027, o equivalente a cerca de 1% de todos os bitcoins que deverão existir, segundo a própria companhia. Em comunicado, a empresa japonesa afirmou que pretende acelerar sua estratégia de tesouraria baseada em criptoativos com a emissão de até 555 milhões de ações por meio de uma operação que pode levantar aproximadamente US$ 5 bilhões.

"O objetivo é atingir ao menos 210.000 bitcoins até o final de 2027", declarou a empresa.

A nova meta representa uma ampliação do plano anterior, que previa atingir 21 mil bitcoins. Para 2026, o alvo foi elevado para 100 mil bitcoins. "Isso reflete uma convicção maior e uma execução acelerada", diz o comunicado.

A Metaplanet, que se define como uma "Bitcoin Treasury Company", já acumula 8.888 bitcoins adquiridos a um custo total de aproximadamente US$ 830 milhões. Com isso, passou a ocupar o 10º lugar no ranking global de companhias com maior volume de bitcoins em reserva, pontua o comunicado.

A emissão planejada de 555 milhões de ações é apresentada pela companhia como a "maior captação de capital público da Ásia para a compra de bitcoin".

As ações serão emitidas com preço inicial de cerca de US$ 10, podendo gerar recursos de até US$ 5,3 bilhões. O período de exercício vai de 24 de junho de 2025 a 23 de junho de 2027.

A empresa também informou que seu "BTC Yield", métrica própria que mede o crescimento da razão entre bitcoins em carteira e ações em circulação, foi de 225,4% no acumulado de 2025 até junho. Para o ano, a projeção é de 600%. "Queremos 1% dos 21 milhões de bitcoins que existirão", resumiu a Metaplanet.

Por volta das 11 horas (de Brasília), os ADRs da Metaplanet em Nova York chegaram a subir 2,40%.