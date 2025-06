Mãe e filha são liberadas após serem feitas reféns no Paraná

Uma mulher e sua filha foram liberadas por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, 9, após serem feitas reféns pelo ex-marido e pai da criança em Vargem Grande, Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

A ocorrência, registrada na Rua Fernando Pessoa, teve início ainda na noite desse domingo, 8, e permaneceu no início da manhã. Iniciadas posteriormente, as negociações duraram mais de seis horas, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Paraná (PM-PR).

As vítimas foram atendidas por equipe médica. "O autor também foi encaminhado para atendimento médico e depois direcionado para a DP", disse a PM-PR.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Paraná, o suspeito se mostrou bastante irredutível durante as negociações. Ainda não há informações sobre o motivo do crime. O caso permanece sob investigação.