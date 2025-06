LSEG faz acordo para fornecer tecnologia para bolsa A5X no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A London Stock Exchange Group (LSEG) anunciou nesta segunda-feira acordo para fornecer tecnologia de trading, clearing e acompanhamento de mercado para a A5X, bolsa de derivativos e futuros que está sendo criada no Brasil.

"A LSEG fornecerá seu conjunto de tecnologia de infraestrutura de mercado integrada, incluindo gerenciamento de risco pré-negociação, mecanismo de correspondência de latência ultrabaixa, distribuição de dados de mercado e monitoramento em tempo real, e fornecerá uma plataforma pós-negociação de ponta a ponta, incluindo compensação, liquidação e gerenciamento de risco", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A A5X pretende estar pronta para testes regulatórios até o quarto trimestre deste ano e prevê lançamento comercial da nova plataforma no primeiro semestre de 2026, afirmou a companhia no comunicado.

A parceria estabelece as bases para um "ecossistema de derivativos e futuros integrado e completo no Brasil", afirmaram as empresas.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

(Por Alberto Alerigi Jr.)